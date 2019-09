Zware klussen voor Urk, Alcides en MSC in eerste ronde districtsbeker

wedstrijd van de week Fitheid grootste uitdaging bij Deventer clash in 3B

10:13 In de rubriek Wedstrijd van de week blikken we wekelijks vooruit op een aansprekend duel dat in het weekend gespeeld gaat worden. Deze week aandacht voor de Deventer voetbalderby tussen Turkse Kracht en Colmschate ’33, in de derde klasse B.