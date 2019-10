Zwart-Wit’63 veel te sterk voor Sp. Teuge

Fabian van Panhuis was aan Harderwijkse kant de meest gevaarlijke speler. De linker aanvaller kreeg in de eerste 10 minuten twee kansen, maar strandde beide keren op Teuge-keeper Joost Veldwijk. Zijn derde kans, na een combinatie met Oussama Labari, eindigde op de paal.

Na rust was het duel in korte tijd beslist door de 2-0 van Zwart-Wit. Ditmaal passeerde Mustafa Kalkan de keeper van Teuge in de verre hoek. Daarmee was de wedstrijd gespeeld, omdat Teuge volstrekt onmachtig was om aanvallend iets uit te richten. De bezoekers kwamen simpelweg kwaliteit tekort.