Zwart Wit’63 is niet gewend aan degradatievoetbal, maar grijpt toch de laatste strohalm

hoofdklasse Door overwin­ning op VOC weet Alcides dat het zich nog steeds direct kan handhaven

,,TAC 2-3! Hey, TAC 2-3!" Op elke hoek van sportpark Ezinge was er wel iemand die dit riep. De wedstrijd van Alcides tegen VOC (2-1) was pas net afgelopen, maar alle ogen waren al gericht op de wedstrijd van de concurrent in Den Haag. De Twitter-pagina van RKAVV Leidschendam werd veelvuldig ververst. ,,2-4!”, schalde even later over het sportpark. De spelers en vrijwilligers van Alcides balden hun vuisten, het kan nog.

29 mei