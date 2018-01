Zwijnenberg verkast van WZC naar Rouveen

csv Apeldoorn heeft het meeste recht op overwinning tijdens oefening met VVOG

15:52 Vanmiddag om 13.00 uur is er geoefend tussen csv Apeldoorn en VVOG. In het veld was weinig te merken van het klassenverschil tussen beide partijen. Het was csv Apeldoorn die het meeste recht had op een overwinning.