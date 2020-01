Zwollenaar De Vries nieuwe trainer van VV Emst

Devente­naar Hameka dolt en dribbelt al vijftien jaar bij Activia

11:17 Wouter Hameka (33) is bezig aan zijn vijftiende seizoen bij Activia, maar de Deventenaar voelt zich nog steeds dat jochie van toen. De nuchtere sfeer bij de Twellose club, waar trainer Resit Schuurman deze week bijtekende voor volgend seizoen, veranderde nooit. Maar veel andere dingen wel, zo schetst hij in aanloop naar het kelderduel in klasse 3B tegen Colmschate. ,,Gekleurde schoenen werden eerst niet gewaardeerd.”