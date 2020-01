Zwollenaar Frank van der Burg volgend seizoen van DVS'33 naar Berkum

VIOS Vaassen en trainer Amzand zijn als seconde­lijm: ‘Volgens mij ben ik de enige Surinamer hier in Vaassen’

10:12 Maikel Amzand (52) is sinds negen seizoenen de coach van VIOS Vaassen en zo'n lang huwelijk is niet vanzelfsprekend in de turbulente voetbalwereld. Zijn band met VIOS gaat dan ook veel verder dan alleen een potje voetbal. ,,Er waren zeven of acht spelers bij de crematie van mijn stiefvader. Dat zegt genoeg over die jongens."