Zwolsche Boys en trainer Bart Ester kiezen na drie jaar voor iets nieuws

Ester, kind van de club, zit in zijn tweede ambtstermijn bij de formatie uit Zwolle-Zuid. In de eerste periode (2005-2008) in de vierde klasse, sinds de terugkeer op sportpark Jo van Marle in de derde klasse. Zwolsche Boys was de laatste twee seizoenen vijfde in de derde klasse C en staat in de stand van dit seizoen op de zevende plaats.