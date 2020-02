Zwolsche Boys kan koploper Hatto Heim maar weinig pijn doen (1-1)

De Zwollenaren - negen punten achterstand – waren in de eerste helft de bovenliggende partij zonder tot enorm grote kansen te komen. Het overwicht werd na ruim een half uur voetballen wel omgezet in de terechte voorsprong toen Ginaro van Deventer de bal van afstand over doelman Robin van Dijk mikte.

Het duel brak pas echt los in de (natte) tweede helft. Hatto Heim was hierin de betere ploeg, met meer aanvallende intenties. Toch had het een van richting veranderde voorzet nodig alvorens het tot scoren kon komen: Rowan Mensink stond in de 78ste minuut op de goede plek – bij de tweede paal – om de bal tegen de touwen te kunnen schieten. Het laatste kwart van de wedstrijd was een ware slijtageslag. Met in de blessuretijd nog één goede kans voor beide elftallen.