Zwolsche Boys maakt groep compleet met keepers Scholing en Wijnstok

Zwolsche Boys wordt aardig verjongd met de komst van de twee doelmannen, beiden 18 jaar oud. Xander Scholing keert terug op het oude nest. De keeper was eerder actief bij ‘de Boys’, maar speelde tot voor kort in SVI JO19-1. Leeftijdsgenoot Thom Wijnstok komt over van HTC. Hij was al regelmatig te vinden in de eerste selectie van de stadgenoot. ,,Mooie jeugdige aanwinsten”, aldus trainer Bart Ester. Verzorger Berrie de Gunst is de laatste aanwinst in de staf van de derdeklasser.