Zwolse liefhebbers in de eerste divisie

Een vereniging die amper vier jaar bestaat, maar wel in de eerste divisie gaat spelen. Yassine Assa - samen met Jesse Betaze oprichter van zaalvoetbalvereniging IFC Zwolle - is niet alleen speler, maar ook secretaris en bovenal liefhebber. Organisatorisch is er nog genoeg te doen. ,,Maar er kunnen hier mooie dingen gebeuren."

Ongenaakbaar

Terug naar vrijdag. IFC Zwolle speelt bij Morado, een studententeam uit Nijmegen en de enige ploeg die de ongeslagen Zwollenaren nog van de titel in de topklasse af kan afhouden. Het wordt 3-5. Drie duels voor het einde van de competitie blijft IFC Zwolle ongenaakbaar, onverslaanbaar en nu ook onbereikbaar. ,,We hebben het eigenlijk niet gevierd, want de meeste jongens moesten zaterdag weer op het veld staan. Bovendien is Nijmegen niet om de hoek."

Met die zinnen, roert Assa (30) - oud-speler van FC Zwolle en na knieproblemen alleen nog actief in de zaal - twee treffende punten aan. ,,Er gaat straks in de eerste divisie het nodige veranderen. Andere spelregels, waaronder zuivere speeltijd en twee scheidsrechters. Ook zullen we veel meer echte zaalvoetbalploegen tegenkomen, die één of twee keer trainen.”

Nooit trainen

,,Wij hebben weliswaar een ruime selectie van zo'n tien vaste en vijf spelers die op de stand-by-lijst staan, maar we trainen nooit. Iedereen doet dat op het veld bij zijn club. We zijn nu aan het kijken of we toch één keer in de twee weken kunnen trainen. Alleen, dan moet je wel weer een zaal hebben. In principe blijven wij in de Landstede-hal onze wedstrijden afwerken. Daarnaast wordt vrijdag de vaste speelavond, wat met zich meebrengt dat spelers dan verplichtingen hebben bij hun vereniging."

Het tweede punt zal de toenemende kostenpost zijn, mede door de reisafstanden. ,,We hopen dat we in Noord-Nederland terechtkomen. Dat betekent wel dat we naar Den Helder moeten, zelfs Texel zit in die divisie. We zullen een bus moeten regelen. We hebben sowieso sponsors nodig. Ook als het gaat om de wedstrijdorganisatie moet er nog wel wat gebeuren. Denk aan een professionele ontvangst van de scheidsrechters, een goede geluidsinstallatie en een omroeper."

Presteren

,,Daar willen we mee aan de slag, dus we roepen mensen ook op om zich te melden. Ik spreek liever niet over vrijwilligers, maar over liefhebbers van zaalvoetbal. Dat zijn wij ook allemaal, maar we willen ook presteren. We gaan niet de eerste divisie in met het idee van: we zien wel. Het eerste seizoen willen wij erin blijven en we weten dat dat kan. Urk speelt ook in de eerste divisie. Daar hebben we in twee oefenwedstrijden overtuigend van gewonnen."