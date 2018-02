Zwolse Moisa van Koot opgeroepen voor Oranje O17

Van Koot (16) zit in de groep van 22 speelsters, die door bondscoach Marleen Wissink is samengesteld. De verdedigster is een vaste waarde in Oranje, Van Koot speelde in het najaar al mee tijdens de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Turkije (3-0) en Tsjechië (3-0).