Zwolse spits Bas Buimer bergt de schoenen op en gaat door als performance coach

Buimer maakte in de laatste twee seizoenen - beiden onderbroken - 15 doelpunten voor Eemdijk, een titelkandidaat in de hoofdklasse. De aanvaller scoorde daarvoor in de shirts van FC Lisse en Swift Amsterdam. Buimer is opgeleid bij Be Quick’28, hij werd met de Zwolse club kampioen in de tweede klasse (2015).