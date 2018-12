Zwolse trainer Dilürü gaat weer naar China, als het kan

Na drie jaar in China weet voetbaltrainer Sillie Dilürü wel hoe het werkt in het grootste land van Azië. Hij hoopt dat de vierde etappe eindigt bij een club in de Chinese eredivisie, de Superleague.

Na tien maanden aan de andere kant van de wereld is Dilürü (42) weer thuis, in Zwolle. Vol verhalen. Want hij heeft in Zhengzhou weer dingen meegemaakt die niet waren voorzien. ,,Je moet erop ingesteld zijn dat de zaken nooit zo lopen als je had voorspeld. Als ik een plan heb, wil ik daaraan vast houden. Maar je moet je wel een beetje aanpassen. Het is China, geen Nederland.''

Dit keer kwam Dilürü er pas in China achter dat hij twee teams moest begeleiden, in plaats van eentje. Zijn agent had een contract voor het schoolteam van de jongens O19 gesloten, de meiden kreeg Dilürü er voor niets bij. ,,Dat betekende zeven dagen in de week trainen, terwijl ik ook nog een aantal coaches moest opleiden. Het was niet goed afgestemd. Maar wat kun je doen? De boel inpakken, of er voor gaan. Voor hetzelfde salaris, ja. Afgezien van de laatste maand is alles overgemaakt.”

Onderweg gebeurden de gekste dingen. De teams van Dilürü uit Jiyuan moesten zich via de stadscompetitie plaatsen voor de provinciale finales van Henan. Beide elftallen slaagden in die opzet. Maar vervolgens kreeg de coach te maken met een veranderde leeftijdsgrens, waardoor belangrijke talenten afvielen. ,,Dat wist de schoolleiding ook pas vlak voor de provinciale finales. Overmacht, dus.''

Zestig spelers

Het betekende dat Dilürü met veranderde selecties aan de tactiek moest werken. Dat gebeurde soms met beide groepen tegelijk op het veld, zestig spelers en vier coaches. ,,Dat was nodig omdat we geen tijd hadden voor gesplitste trainingen. En het werkte ook nog redelijk goed, omdat de teams dingen van elkaar oppikten.''

Bij de provinciale finales kwam de volgende verrassing, Dilürü kwam er achter dat zijn teams iedere dag een wedstrijd moesten spelen. In de groepsfase, maar ook in de beslissende fase van het toernooi. ,,Dat speelschema werd pas vlak voor het toernooi bekend. Dat krijg je, als evenementen door verschillende partijen worden georganiseerd.''

Omdat de teams van Dilürü conditioneel goed in elkaar zaten leidde het tot succes. De meisjes wonnen een provinciaal toernooi zonder tegentreffers, ze mogen in 2019 op landelijk niveau spelen. De jongens, vorig seizoen zesde, werden dit keer vierde. ,,We hebben alle doelstellingen gehaald'', zegt Dilürü tevreden.

Kruispunt

Uiteraard heeft de Zwolse coach meegekregen dat Guus Hiddink zich bij het olympisch team van China heeft gemeld, met kwalificatie voor Tokio als doel. ,,Zijn verhaal was heel herkenbaar. In China ontbreekt het aan overzicht en structuur, ook omdat het land zo enorm groot is.''

Dilürü staat nu op een kruispunt. Via een nieuwe agent, uit München, wil hij zien of er komend jaar een kans komt om in de organisatie van een team uit de Superleague te werken. Het liefst bij de senioren.