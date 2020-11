Zwolse trainer Jurjan Wouda zit goed bij Excelsior’31

TRAINERSCARROUSELTrainer Jurjan Wouda is nog jong, 29 jaar. Maar de keuze van de oud-doelman om als trainer in te stappen bij Excelsior'31 is de juiste geweest. Zwollenaar Wouda, net begonnen, tekent voor twee jaar bij in Rijssen.

Wouda stopte in 2016 als keeper van Flevo Boys en richtte zich daarna volledig op de trainersloopbaan in Rijssen. Hij was er drie jaar jeugdtrainer en een seizoen assistent van Peter Wesselink. Toen de kans kwam om hoofdtrainer te worden greep Wouda die met beide handen aan. Met succes, want Excelsior'31 haalde 10 punten in de eerste 5 duels en staat op een gedeelde tweede plaats.

Het vertrouwen van de club in de coach is zo groot dat Wouda kan blijven tot de zomer van 2023. ,,De eerste maanden als hoofdtrainer zijn ontzettend goed bevallen. Het is een voorrecht om bij zo’n grote club in de regio trainer te zijn’’, reageert de trainer.

Excelsior'31 was in het verleden nog wel eens een rumoerige club, met veel wisselingen op belangrijke posities. De Twentse club wil volgens Harry Beltman, lid van de technische commissie, meer kijken naar de eigen opleiding. ,,De TC hecht veel waarde aan continuïteit en talentontwikkeling. We zijn zeer tevreden over de ontwikkeling die het eerste elftal doormaakte in de eerste maanden van dit seizoen.’’ De kennis van Wouda van de jonge spelers is een extra voordeel, de hoofdtrainer staat ook met spelers uit de talentenpool op het veld.