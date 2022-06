100.000 huizen en 10.000 hectare natuur erbij: maar boeren hoeven niet te vrezen dat ze grond kwijtraken

Spoedrepa­ra­tie aan wegdek zorgt voor extra reistijd rondom Bunschoten

Aan de Amersfoortseweg N199 in Bunschoten Spakenburg worden vrijdagmorgen spoed-reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. De weg is voor de helft afgesloten en het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars. Het is vanmorgen erg druk rondom Bunschoten en de extra reistijd kan oplopen tot wel dertig minuten.

3 juni