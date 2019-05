115 jaar oude botter gezonken in Spakenburgse haven

Herdenken in Amersfoort met een overleven­de: ‘Vier keer per dag ging het luchtalarm af’

9:27 Op verschillende plekken in Amersfoort is vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. In de Emmaüskerk in het Soesterkwartier hoorden aanwezigen het verhaal centraal van Henny Welp. Hoewel hij pas 6 was toen de oorlog voorbij was, maar heeft nog zeer levendige herinneringen aan die tijd.