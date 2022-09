1159 (!) reacties op 14 nieuwe, gasloze huurwoningen: één gelukkige heeft 26 jaar inschrijftijd

Meer bezoekers dan inwoners: wat is het geheim van Dorpsfeest Hoogland?

Wie ‘dorpsfeest’ zegt denkt wellicht aan een braderie, kermis of een klein podium voor de plaatselijke kroegzanger. Niet in Hoogland, waar het Dorpsfeest (met hoofdletter) één van de meest bezochte evenementen van heel Amersfoort is, het beste van de Nederlandse muziek voorbijkomt en mensen zelfs twaalf uur lang in de rij liggen om een kaartje te bemachtigen. Wat is toch het geheim?

15 september