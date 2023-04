1200 euro voor een studio van 38 vierkante meter: nog nooit was huren in Amersfoort zó duur

Wegen blokkeren, veganis­tisch eten: Jeroen (lid van Extinction Rebellion) doet alles voor het klimaat

Jeroen Thunnissen eet veganistisch, zet de cv niet hoger dan 17 graden en rijdt geen auto. De Amersfoorter, lid van Extinction Rebellion, doet wat hij kan om het klimaat te ontzien. En ja, daar horen óók blokkades van een luchthaven of een snelweg bij. ,,Dat mensen moeten omrijden, is in verhouding slechts een klein probleem.”