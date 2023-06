1250 Amersfoorters willen referendum over nieuwe parkeerplan: politiek buigt zich over eerste verzoek

Politiek grijpt hard in: plan voor betaald parkeren in Amersfoort moet terug naar de tekentafel

Overal parkeren in Amersfoort? Zeven van de dertien politieke partijen in Amersfoort steken voorlopig een spaak tussen de wielen van dit veelbesproken plan. Zij eisen een aantal verbeteringen, waaronder duidelijkheid over de kosten en opbrengsten van de ingrijpende maatregelen en een beter gesprek met inwoners van de stad.