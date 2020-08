14-jarige Mila 35 keer gestoken door wespen: 'Ik moest ze op haar hoofd doodknijpen’

Dat gebeurde tijdens een fotosessie op de Larense heide. Haar moeder, Bianca Moorselaar: ,,Toen ze op haar hoofd werd gestoken, zag ze opeens overal wespen. Ze trok haar jurk uit om de wespen te verjagen. Maar op die jurk zaten veel wespen en toen ze de onderkant naar boven trok kwamen er wel 40, 50 wespen in haar haar terecht, waardoor ze uiteindelijk wel 25 keer op haar hoofd is gestoken. Ze rende weg in haar ondergoed, ‘help help’ roepend, en ze viel twee keer bijna flauw van de pijn. Daarnaast is ze nog zeker tien keer op haar lichaam gestoken. De pony zit al helemaal onder de bulten. Het was vreselijke paniek.’’