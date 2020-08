14-jarige Mila 35 keer gestoken door wespen; moesten ze op haar hoofd doodknijpen

De 14-jarige Mila van Moorselaar uit Baarn is afgelopen weekend minstens 35 keer gestoken door wespen. De pony waarmee ze liep, een appaloosa, is ook overal gestoken door wespen.

Dat gebeurde tijdens een fotosessie op de Larense heide. Haar moeder, Bianca Moorselaar: ,,Toen ze op haar hoofd werd gestoken, zag ze opeens overal wespen. Ze trok haar jurk uit om de wespen te verjagen. Maar op die jurk zaten veel wespen en toen ze de onderkant naar boven trok kwamen er wel 40, 50 wespen in haar haar terecht, waardoor ze uiteindelijk wel 25 keer op haar hoofd is gestoken. Ze rende weg in haar ondergoed, ‘help help’ roepend, en ze viel twee keer bijna flauw van de pijn. Daarnaast is ze nog zeker tien keer op haar lichaam gestoken. De pony zit al helemaal onder de bulten. Het was vreselijke paniek.’’

De te hulp schietende staleigenares kneep de wespen op haar hoofd dood. ,,En met een schaar die ik toevallig bij me had, heeft ze de wespen uit haar haar gewipt. Anderen koelden haar met water en deden azijn op de prikwonden, voordat de ambulance kwam van ziekenhuis Gooi-Noord, dat vlakbij ligt. Daar is ze gecontroleerd.’’

Ambulance

Tot Bianca’s verbazing kreeg Mila alleen een pijnstiller, geen middel tegen wespensteken. ,,Ik denk dat een klein kind hier dood van zou gaan’’, zegt Bianca. ,,Helaas duurde het wel een halfuur voordat de ambulance kwam, terwijl we niet wisten of ze een allergische reactie zou krijgen. Gelukkig is ze niet allergisch gebleken voor stekende wespen. Ze hoefde ook niet een nacht te blijven.’’ Bij Medisch Centrum Meander in Amersfoort wordt, net als in vele andere ziekenhuizen, gekeken naar de aard van de zwelling. Is die ernstig dan worden er injecties gezet en moet de patiënt blijven. In april overleed een Hagenaar door honderd wespensteken.

Volledig scherm De pony zat ook onder de wespen. © Privéfoto

Gebleken is dat de pony op een wespennest in de heidegrond heeft getrapt. ,,Ze zijn toen eerst de pony gaan aanvallen, die daardoor onrustig werd. De pony heeft een prik gehad van de dierenarts.’’

,,Er zitten veel wespen op de heide hoor ik, en ik hoop dat dit verhaal andere mensen waarschuwt om vooral te letten op ondergrondse wespennesten. Ze zitten op heidevelden, maar ook op weilanden heb ik gehoord. Als je ze verstoort, pakken ze je‘’, aldus Bianca, die haar dochter niet op de foto wil zien op de site.

Graafwesp

Waarschijnlijk heeft ze te maken gehad met de graafwesp, vermoedt wespenbestrijder Reinhard Baltus van de Amersfoortse Ongedierte Bestrijding (AOB). De graafwesp maakt zijn nesten in zandgrond of in holle stengels. De graafwesp vult het nest met dode insecten. De eieren worden erbij gelegd en de wespenlarven moeten leven van het opgeslagen voedsel totdat ze verpoppen.

Baltus is al enkele weken dagelijks in de weer met wespenbestrijding. Hij adviseert om een wespennest in de grond niet dicht te gooien met grond of zand. ,,Want dan gaan ze elders naar de uitgang zoeken.’’ Soms merkt hij dat de wespen al actief gaan aanvallen als hij naar het gat toeloopt. ,,Ze voelen de trillingen denk ik.’’ Daarna spuit hij er een poeder in dat werkt op het zenuwgestel van de wespen.

Limonadewesp

De meest voorkomende wesp waarover mensen klagen is de limonadewesp. Daarbij gaat het om twee soorten: de gewone wesp en de nauwelijks iets grotere Duitse wesp. Baltus: ,,Ze leven in groepen in een wespennest. In dit nest zijn de werksters actief. Alleen de koningin legt eitjes. Limonadewespen leven van eiwithoudend en suikerhoudend voedsel en komen daarom in de warme periodes vaak af op zoet ruikende producten. Dit zijn dan ook de wespen die het meeste bestreden worden.’’

Volledig scherm Wespen in een ondergronds nest. © Caspar Huurdeman

