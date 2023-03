20-jarige man uit Soest aangehouden voor zware mishandeling café Karseboom in Baarn

De politie had al verschillende verdachten gehoord in de zaak, maar dat had nog niet geleid tot de aanhouding van de hoofdverdachte. In de uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld werden in februari daarom beelden getoond van de mishandeling. Ook zijn er beelden verspreid via sociale media. Met binnengekomen tips is het de politie gelukt de man aan te houden.