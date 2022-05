23-jarige Pool slaat moeder en dochter na diefstal van 60 euro: ‘Zij hebben míj ook aangevallen!’

Speciale lessen voor Oekraïense kinderen in Bunschoten: les in het Oekraïens en Nederlands

Na de meivakantie is op verscheidene scholen in de gemeente Bunschoten speciaal onderwijs van start gegaan voor kinderen uit Oekraïne. Ze krijgen er les in het Oekraïens en Nederlands. Ook in Eemdijk zijn er Oekraïense kinderen opgevangen: op de School met de Bijbel krijgen zij les van een Oekraïense docent, met gehulp van een tolk.

25 mei