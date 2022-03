24 uur per dag Big Brother voor de kievit-ouders in de polder: ‘Het is een beetje een ondergeschoven kindje’

Eerste otter in Amersfoort sinds 1989 op beeld vastgelegd: ‘Dit is heel bijzonder’

Een hechte groep Amersfoortse veldonderzoekers heeft een primeur te pakken: zij legden voor de eerste keer een otter vast op beeld in Amersfoort sinds de dieren in 1989 uit Nederland zijn verdwenen. Eerder deze maand maakte de Zoogdierenvereniging al bekend dat er sporen waren gevonden van otters, maar ze nog niet waren gezien. ,,Dit is ongelofelijk mooi nieuws!”

28 maart