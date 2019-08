30.000 euro opgehaald voor Scherpenzeels gezin

Deze bikkels hebben een vakantie­baan­tje in de zorg

7:57 Vakantiewerkers: elke zomer dragen ze hun steentje bij. Wie denkt dat de jeugd alleen maar in supermarkten werkt, op het terras loopt of in een magazijn staat, heeft het mis. Ook in de zorg, de sector waar de roep om personeel onverminderd groot is, dragen jongeren hun steentje bij. Alleen al bij zorgorganisatie Lyvore zijn 125 vakantiekrachten actief. Bij Beweging 3.0 (55) en Amerpoort (15) liggen de aantallen lager. De ene jongere is bijna gediplomeerd en mag al medische handelingen uitvoeren, de ander maakt voor het eerst kennis met het vak. Maar allemaal hebben ze hart voor de zorg.