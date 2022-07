40 jaar na Amerikaanse hitserie zijn hier de ‘nieuwe’ Golden Girls, maar dan met missie op de werkvloer

Burgemees­ter Nijkerk over boerenblok­ka­de: ‘Blijven praten met boeren voorkwam harde confronta­tie’

In heel Nederland blokkeerden boeren deze week distributiecentra van supermarkten. Waar het elders kwam tot een confrontatie tussen actievoerders en de politie, werd het protest in Nijkerk rustig opgedoekt. Burgemeester Gerard Renkema van Nijkerk blikt terug: ,,Ik had gehoopt dat de ME helemaal niet nodig was.’’

6 juli