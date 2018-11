400 zeer uiteenlopende ideeën voor bezoek koning Willem-Alexander

‘Meldpunt voor woonover­last nodig in Amersfoort’

13:09 Er is een meldpunt Woonoverlast nodig in Amersfoort waar bewoners melding kunnen doen van buren die verward en hinderlijk gedrag vertonen. Woningcorporaties moeten bij toewijzing van een sociale huurwoning in het contract opnemen dat dat kan worden ontbonden als huurders overlast veroorzaken.