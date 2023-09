7 x de bijzondere ijssmaken die ze in Amersfoort verkopen

indebuurt.nlBuiten is het warm en dan is er niets lekkerder dan een heerlijke bol ijs. Een likje mango of yoghurt, of – als je trek hebt in zoet – chocolade of cheesecake. Maar er zijn ook genoeg ijssalons in Amersfoort die nog veel gekkere ijssmaken hebben!