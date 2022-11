80 jaar later herdenkt Soesterberg de 33 mannen die op de vliegbasis werden geëxecuteerd

UPDATE Inbrekers beroven juwelier in Soest: ‘Alles is kapotgesla­gen, het is één grote ravage’

Bij Juwelier Sirco, gelegen in het winkelcentrum van Soest-Zuid, heeft in de nacht van woensdag op donderdag een snelkraak plaatsgevonden. Inbrekers tilden het rolluik op met een krik en sloegen vervolgens de winkelruit in. ,,We zijn nog in shock.”

10 november