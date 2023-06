80 jonge vluchtelingen verhuizen binnen Leusden naar nieuwe plek

Column Op de meeste dagen is het leven van Fien een feestje, maar haar verjaardag mist ze dit jaar opnieuw

Washandjes. Dat was het enige item op mijn verlanglijstje voor mijn derde verjaardag. In zoveel mogelijk kleuren. Stapels kreeg ik. Nog jaren lagen de kasten vol met de mooie handdoeken van mama in één kleur en dus talloze afwijkende washandjes.