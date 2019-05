A1 deels dicht door flinke kettingbotsing bij Terschuur

column Jeroen Stomphorst heeft een haat-liefdever­hou­ding met de avondvier­daag­se

12:21 Opeens zag ik ze fietsen, de kinderen in de shirts van hun school. En ik wist ook meteen waar ze naartoe gingen. Verzamelen in het Van Stolbergpark voor de avondvierdaagse! Met nummer twee nu ook op de middelbare school gaat dat opeens langs je heen. Ik weet niet hoe het bij u thuis ging of gaat, maar hier hadden we een soort haat-liefdeverhouding met het loopfeest.