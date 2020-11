Aanhangwagen kantelt op A28 bij Leusden, twee rijstroken dicht

UPDATE Houten huis valt op man in bedrijfs­hal in Kootwijker­broek, traumaheli­kop­ter rukt uit

20 november Een man is vrijdagochtend rond 07.30 uur gewond geraakt bij een ongeval in een bedrijfshal aan de Harskamperweg in Kootwijkerbroek. Vanwege de ernst van het ongeluk is een traumahelikopter opgeroepen.