Aanleg glasvezel in buitengebied Nijkerk begonnen

De bewoners van de buitengebieden zijn nu nog verstoken van snel internet. „Als ik online een fotoalbum wilde maken, zette ik thuis foto’s op een usb-stick en plaatste ze op kantoor op internet”, vertelde Guido Prins, voorzitter van Buurtvereniging Appel-Driedorp, vorig jaar tegen het AD . „Ook konden we geen grote bestanden mailen of YouTubefilmpjes bekijken.”

In april werd bekend dat er glasvezel in dit buitengebied zou komen, toen ruim 53 procent van de inwoners een glasvezelabonnement had afgesloten.

De eerste huizen in de regio worden volgens de planning in het voorjaar van 2019 aangesloten, in Putten. Een half jaar later kan het hele gebied gebruik maken van glasvezeldiensten. In de buitengebieden van Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Nijkerk en Eemnes komt de toegangspoort naar snel internet.