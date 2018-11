Aanleg rondweg Voorthuizen begint in februari 2019

De belangrijkste reden voor de provincie Gelderland om de rondweg aan te leggen is ontlasting van de dorpskom van Voorthuizen.

Gezondheid

Quote Er is een Koninklijk Besluit over de onteige­ning Petra Borsboom, provincie Gelderland De veiligheid en gezondheid van de inwoners van Voorthuizen lopen gevaar met het huidige drukke verkeer. Nu rijden er dagelijks tussen 16.000 en 17.000 voertuigen door het centrum van het dorp, waaronder veel vrachtwagens.



Bijkomende reden is een betere doorstroming van doorgaand verkeer vanuit Putten richting rijksweg A1. De aanleg gaat een klein jaar duren, in november 2019 kan de rondweg in gebruik worden genomen.

Nog niet alle benodigde gronden zijn aangekocht, maar toch laat de provincie Gelderland weten dat de bouw daadwerkelijk kan starten. ,,Er is een Koninklijk Besluit over de onteigening, dus als de grondeigenaren niet willen meewerken zal de rechter een uitspraak doen over de waarde van hun grond. Het besluit over de onteigening is rond'', zegt woordvoerder Petra Borsboom van de provincie Gelderland.

Kleine toename

De provincie Gelderland verwacht dat de nieuwe rondweg niet zal leiden tot heel veel extra verkeer richting Putten. De plannenmakers zijn uitgegaan van 14.300 voertuigen per etmaal op de N303 in 2020, zonder nieuwe rondweg en 14.700 voertuigen per etmaal met nieuwe rondweg. Een toename dus van 400 voertuigen per dag. Dit is acceptabel, vindt de provincie Gelderland.

De westelijke rondweg wordt aangelegd door het bedrijf Reef Infra uit Oldenzaal. Per 1 januari 2019 verandert de naam van de uitvoerder in Strukton Civiel. Dit bedrijf legt in één moeite door ook een tweede rondweg aan rond Voorthuizen, tussen de Apeldoornse straat (N344) en de N303 naar Putten. Deze noordelijke rondweg wordt aangelegd in opdracht van de gemeente Barneveld.

Inwoners van Voorthuizen hebben namen bedacht voor de nieuwe rondwegen. De westelijke rondweg gaat 'Voortse Ring' heten, het noordelijke tracé krijgt de naam 'Heuvelrondweg'.

Mensen die vragen hebben over de werkzaamheden, kunnen terecht in een informatiecentrum aan de Baron van Nagellstraat 108 in Voorthuizen. Het is iedere woensdagmiddag vanaf 15.30 uur tot 17.30 uur geopend.