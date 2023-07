Aanslagplegers nog op vrije voeten, maar woningen heropend: ‘Geen informatie dat er wél gevaar is’

Hotel Witte Huis Soest in beeld voor noodopvang negentig vluchtelin­gen

Fletcher Hotel Het Witte Huis aan de Birkstraat in Soest is in beeld als noodopvang voor maximaal negentig vluchtelingen. Vandaag nemen burgemeester en wethouders van Soest een officieel besluit over de aanvraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om dit hotel hiervoor maximaal achttien maanden te mogen gebruiken.