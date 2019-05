Actie tegen criminaliteit op vakantieparken

Mogelijk explosie­ven gevonden in bodem langs toekomsti­ge rondweg

8 mei De bodem onder de gekapte stroken langs de toekomstige rondweg door Amersfoort-west is op meerdere plaatsen ‘verstoord’. Of het gaat om niet ontplofte mortieren, granaten of vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog wordt pas duidelijk als de vindplaatsen eind mei worden afgegraven.