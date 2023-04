Actie van Extinction Rebellion bij ING-kantoor in Amersfoort: ‘Stop met financiering klimaatcrisis’

Alexandra is gek op de Soester Eng: ‘Elk bezoek is anders en er lopen zeldzame dieren rond’

Alexandra Tom uit Soest komt bijna dagelijks op de Soester Eng en snuift als geen ander de bijzondere sfeer daar op. Haar belevenissen zijn in honderd bijzondere verhaaltjes met foto’s gevat in het boekje ‘Soester Eng. Elke dag anders’. Alexandra is bestuurslid van de stichting Vrienden Soester Eng.