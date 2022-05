Acties leveren bijna 40.000 euro op voor onderzoek kinderen met hartproblemen

Monumenta­le bomen vernield; heeft gemeente Amersfoort opnieuw te maken met een bomenbeul?

Twee grote monumentale eiken aan het Venterspad in Hoogland zijn door bruut geweld vernield. Een van de bomen is zo toegetakeld, dat hij ‘dood’ is verklaard. Bij de andere boom is de inkeping zo diep, dat er een gevaarlijke situatie is ontstaan.

12 mei