Advocaat van moordverdachte Dave L. vangt bot: rechters hoeven niet vervangen te worden

Criminele afrekening

De 26-jarige Mike Duif werd op 23 februari 1996 in zijn flat aan de Ariaweg aangetroffen in een plas bloed. De nacht ervoor had hij in Hilversum een discotheek bezocht. De moord had veel weg van een criminele afrekening. Duif was actief in de drugshandel en betrokken bij computerdiefstallen op bedrijfsterrein De Hoef. Ook L. had hier een aandeel in.