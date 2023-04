Afgelopen vijf jaar minder meldingen van winkeldiefstal in Scherpenzeel

Zo vaak is er in jouw gemeente bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waar­de

In de provincie Utrecht werd in het jaar 2022 19.000 keer bezwaar gemaakt tegen de WOZ-waarde. Dit gebeurde het vaakst in Utrecht, Amersfoort en Veenendaal. Bekijk op de kaart onderaan het artikel hoe vaak er in jouw gemeente bezwaar is gemaakt.