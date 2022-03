Afra (21) is krullenkapper: ‘Krullen moet je heel anders knippen dan stijl haar’

Wilde je altijd al kapper worden?

,,Ja, dat schreef ik al in vriendenboekjes vroeger. Ik vind de beautybranch, waaronder het kappersvak, heel leuk. Alleen toen ik mijn kappersdiploma haalde en bij een salon om de hoek ging werken, viel dat best wel tegen. Het is veel van hetzelfde: watergolven, laagjes knippen of alleen de puntjes. Ik kreeg alleen maar mensen met lang, stijl haar in mijn stoel. Dat merkte ik tijdens de opleiding al: je leert eigenlijk alleen Europees haar te knippen. Dat mag wat mij betreft veranderen.”