Afsluiting rijstrook op Industrieweg leidt tot verkeershinder

Plafond stort naar beneden bij hotel Het Witte Huis in Soest; meerdere kamers ontruimd

Kamers van Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis in Soest zijn woensdagmiddag ontruimd nadat het plafond in het restaurant naar beneden was gestort. Wonder boven wonder is er niemand gewond geraakt. ,,Dat is het belangrijkst”, benadrukt Jelle Mulder, woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht.

13 juli