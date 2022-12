Aftrap voor Glazen Huis in Amersfoort gegeven door ontsteken van piek in ‘grootste kerstboom’

Met het ontsteken van de piek van de Grootste Kerstboom van Nederland heeft 3FM Serious Request de aftrap gegeven voor het Glazen Huis. Van 18 tot en met 24 december staat dit gebouw in het centrum van Amersfoort en zal er actie gevoerd worden voor ‘Het Vergeten Kind’.

Om 07.30 uur was daar opeens een enorme lichtbundel in IJsselstein. Voor de 24ste keer wordt de Gerbrandytoren, ook wel bekend als Zendmast Lopik, omgetoverd tot de Grootste Kerstboom. Vanaf dinsdagochtend 6 december zal de piek 24 uur per dag branden, speciaal voor het glazen huis van 3FM Serious Request.

Een symbolisch gebaar dat past bij de slogan van deze editie: ‘Breng licht in het leven van een vergeten kind’. Met het ontsteken is het startschot gegeven voor luisteraars, die in ruil voor een donatie een plaat kunnen aanvragen. De opbrengst gaat hierbij naar het goede doel van dit jaar: Het Vergeten Kind.

Enorm veel licht

Het eerste nummer werd aangevraagd voor Jason, die zelf het labeltje ‘vergeten kind’ opgehangen kreeg. Hij koos voor het nummer Hoor je mij van S10. ,,Als je in een donkere kamer één lamp aandoet, zorgt dat voor enorm veel licht. Dat ene lampje is wat Het Vergeten Kind betekent voor een kind dat in een donkere ruimte leeft.”

Activiteiten in Amersfoort

Van 18 tot en met 24 december staat het Glazen Huis in De Nieuwe Stad in Amersfoort. Naast het bezoeken van de dj’s die dag en nacht radio maken, worden er ook allerlei activiteiten rondom het glazen gebouw georganiseerd. Zo is er een kerstmarkt op het terrein, waar lokale ondernemers en mensen die in actie komen voor 3FM Serious Request spullen verkopen voor het goede doel.

Het terrein is gratis toegankelijk voor bezoekers en het is voor de tweede keer achter elkaar dat het glazen huis in Amersfoort komt. Vorig jaar zorgden coronamaatregelen ervoor dat er geen publiek welkom was en mede daarom is ervoor gekozen de week voor kerst in de ‘herkansing’ te gaan.

