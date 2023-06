Agent sloeg leerlingen in het gezicht tijdens verkeersles: ‘De klappen deden pijn’

true crime ‘Hanno? Weg...? Hoe dan?’ Beluister alle zes afleverin­gen van onze vermis­sings­pod­cast Open/Eind

De slotaflevering van de vermissings-podcast Open/Eind is uit. In deze zesdelige serie proberen Iris van den Boom en Dija Kabba erachter te komen wat er met Amersfoorter Hanno van Mil is gebeurd nadat hij negen jaar geleden spoorloos verdween. Heb je de vorige afleveringen nog niet geluisterd en wil je alles achterelkaar horen, dan kan dat vanaf nu in deze playlist.