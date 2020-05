Agressieve buizerd valt Jeroen (27) ineens aan: ‘Het bloed liep in een straaltje langs mijn gezicht’

Online debat over toekomt van Amersfoort na coronacri­sis (en jij kunt meedoen)

20:03 Donderdagavond om 20.00 uur is de aftrap van de online talkshow De Stadsdialoog. In de eerste aflevering praten studiogasten onder leiding van RTL-presentator Pernille La Lau en Jeroen Stomphorst van Studio Sport over de toekomst van de stad in en na de coronatijd. Amersfoorters kunnen online aan de debatten deelnemen.