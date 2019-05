Ahmed geeft Nijkerkse jongeren een plek in zijn sportschool

‘De republiek was niet an­ti-Oran­je, maar pro burgers’

7:00 Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt in Den Haag is onthoofd. Historicus Bart Wiekart en columnist Guido de Wijs nemen een voorschot op de herdenkingsactiviteiten en proberen in hun briefwisseling meer te weten te komen over deze staatsman. Deze week de laatste aflevering.