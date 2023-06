Airfryer zorgt zoor zwartgeblakerde muren in Amersfoortse woning

VRAAG BIJ HET NIEUWS De redding is mogelijk nabij, maar hoe komt het dat juist in het Eemmeer zoveel waterplan­ten zitten?

Het is iedere zomer vaste prik: steevast komen bootjes en sporters op het Eemmeer vast te zitten in woekerende waterplanten. Vorige week werd in Bunschoten een enorme maaimachine te water gelaten die korte metten moet maken met het kruid. Maar hoe kan het dat juist in het Eemmeer zoveel waterplanten zitten?