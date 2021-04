Al 2500 mensen adopteerden een mier: actie van DierenPark Amersfoort loopt als een trein

De dierentuin is positief verrast over de animo voor de ludiek ingestoken donoractie, zegt woordvoerder Hylke Steggerda. ,,We hopen uiteraard dat nog meer mensen het voorbeeld volgen. Alle bijdragen van buiten helpen in deze moeilijke tijd, waarin de kosten voor de dierentuin doorlopen en er geen inkomsten tegenover staan.’’

Tijdens de eerste coronagolf in het voorjaar van 2020 moest DierenPark Amersfoort net als alle andere dierentuinen in Nederland twee maanden dicht. In november sloot het park opnieuw twee weken en sinds medio december zijn de poorten weer dicht. In de tussenliggende periodes mocht slechts een beperkt aantal bezoekers naar binnen.

Volledig scherm Burgermeester Lucas Bolsius adopteert een mier. © Nico Brons

Verliezen

De dierentuin aan de Barchman Wuytierslaan wacht nog altijd op een compensatiebijdrage uit Den Haag. De regering zegde voor het opvangen van de verliezen in 2020 39 miljoen euro toe aan de Nederlandse dierentuinen. Het bedrag wordt naar rato verdeeld over de 64 parken die, van groot tot klein, onder die noemer vallen. Hoeveel DierenPark Amersfoort ten deel valt, is niet bekend.

De adopteer een mier-actie blijft voorlopig doorlopen, aldus Steggerda. Wie een dierenparkmier adopteert, betaalt daarvoor 25 euro per jaar. Hij of zij krijgt een officieel certificaat met de zelfgekozen naam van de adoptiemier. Voor 20 euro meer is de adoptant lid van de ‘Mierenclub’ en ontvangt hij of zij allerlei extra’s. De verrichtingen van de geadopteerde mier en zijn ontelbare soortgenoten zijn te volgen via een webcam in het insectenverblijf. De zeldzame parasolmier dankt zijn naam aan het blad dat hij, tot twintig keer het eigen gewicht, boven zich meesjouwt.

