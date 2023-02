Alaaf! Carnaval barst weer los in Hoogland, Soest en Achterveld: hier moet je zijn om het te beleven

Niet alleen in het zuiden kunnen ze er wat van, ook in onze regio wordt carnaval volop gevierd. Reikhalzend wordt uitgekeken naar de praalwagens, die zich weer laten zien in Hoogland, Achterveld en Soest. Maar ook de jeugd hoeft niet stil te zitten. Waar moet je zijn dit weekend?

Eindelijk mag het weer, nadat grote optochten vorig jaar niet door konden gaan vanwege de coronamaatregelen. ,,It giet oan”, is dan ook het thema in Hoogland, waar carnaval altijd groots wordt gevierd. Daarmee is de agenda bij carnavalsstichting De Eemschuumers en carnavalsvereniging De Hoge Narren tot en met woensdag tot de nok toe gevuld.

Dat begon al op vrijdagmiddag, toen de stichting en de vereniging samenkwamen bij Café de Faam in aanloop naar de Dorpsomdoop. Die vond plaats op rotonde Hamseweg en Zevenhuizerstraat. Na een vriendschappelijke strijd tussen beide Prinsen, werd Hoogland omgedoopt tot ‘t Zandkruuersgat.

Volledig scherm Kunnen we weer dit soort taferelen verwachten in de straten van Hoogland? © AD

Op zondag zullen de straten vol staan met toeschouwers, want dan is de grote carnavalsoptocht. Rond 13.00 uur vertrekken de wagens vanaf de Hamseweg. Na zo’n drie uur komt de laatste wagen binnen op de Kerklaan, waar een prijsuitreiking zal plaatsvinden. In de avonden worden er carnavalsfeesten gehouden in Concordia en Café de Faam. Op woensdag wordt het lange carnavalsweekend afgesloten met haringhappen.

De verwachting is dat het enthousiasme in Hoogland er niet minder om is geworden. „Het leeft hier enorm. Ik denk dat er dit jaar zeker zo’n veertig wagens in de optocht meerijden”, zei bestuurslid Ronald van Wee van carnavalsstichting De Eemschuumers eerder tegen het AD. „Carnaval wordt dit jaar weer net zo’n groot feest als voor corona.”

Quote Veel groepen hebben hun wagens bewaard toen vorig jaar duidelijk werd dat de optocht niet door mocht gaan. Ze hebben dus extra lang de tijd gehad om eraan te werken Ben Houtveen, Carnavalsvereniging De Puupenkoppen

Ook in De Kabouterhut in Amersfoort wordt carnaval gevierd. Carnavalsvereniging De Carnavalleien trapt daar zaterdagavond af met het Residentiebal, dat om 20.00 uur zal beginnen. Op zondagavond wordt Groot Carnaval gehouden vanaf 20.30 uur.

Buiten Amersfoort wordt ook carnaval gevierd, zoals in Achterveld. Daar zijn ze er helemaal klaar voor. ,,Vooral veel jonge mensen hebben er zin in, merk ik”, aldus Ben Houtveen van carnavalsvereniging De Puupenkoppen. Op vrijdagavond was al de eerste Groot Carnaval in De Roskam en ook vanavond kan de jeugd weer losgaan.

Volledig scherm Dit soort taferelen hopen ze in Achterveld dit jaar niet te zien. © Hollandse Hoogte / Bert Beelen

Wel krijgen jongeren een waarschuwing mee. Als ze zich niet aan de afspraken houden en in aanraking komen met de politie, moeten ze niet vreemd op kijken als ze een brief krijgen met daarin een uitnodiging voor een gesprek bij verslavingszorginstelling Jellinek. Met die maatregel willen horeca, carnaval- en voetbalvereniging, wijkagent, Jellinek zelf en huisarts Willem Koch voorkomen dat jongeren zich misdragen.

‘Extra lang de tijd gehad’

Daarnaast zal er nog een grote optocht zijn in Achterveld. Die begint zondagmiddag om 13.00 uur en zal zo’n drie uur later afgelopen zijn. Daarna volgt nog een prijsuitreiking. Houtveen verwacht een mooie optocht. „Veel groepen hebben hun wagens bewaard toen vorig jaar duidelijk werd dat de optocht niet door mocht gaan. Ze hebben dus extra lang de tijd gehad om eraan te werken.”

Ook op de zaterdag is er een carnavalsoptocht, namelijk in Soest. Deze zal in de middag van start gaan rond 13.00 uur en zal zo’n twee uur duren. De route begint bij de Nieuwerhoekplein en gaat dan door naar d’Oude Enghe.

Volledig scherm © Nico Brons

