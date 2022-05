Albert (97) bewaarde 79 jaar lang de Jodenster van zijn vermoorde vriend: ‘Blijkt hij nog familie te hebben!’

Miriam Denneboom (70) haalt een groepsfoto tevoorschijn. In zwart-wit. ,,Kijk. Mijn hele familie. Had oom Ezra nog geleefd, dan had hij misschien ook wel zo’n grote familie gehad...” De van oorsprong Amsterdamse woont al sinds 1953 in Canada. ,,Mijn vader Menno, Ezra's broer dus, overleefde de holocaust. Hij stierf in 1989. Hij sprak er niet veel over. Ik wist eigenlijk niet beter of Ezra is tegelijk met de rest van de familie opgepakt.”